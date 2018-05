Cu peste 200 de milioane de jucători până acum, seria Black Ops revine pe 12 octombrie, odată cu lansarea Call of Duty: Black Ops 4. Cu un mod multiplayer bazat pe o abordare mult mai tactică și oferind jucătorilor mai multe opțiuni, cu trei povești Zombies diferite și cu Blackout, un mod de joc de tip battle royale bazat pe locațiile și personajele din cele patru jocuri, Call of Duty: Black Ops 4 transformă universul cunoscut de milioanele de jucători în cea mai complexă experiență de joc dezvoltatată până acum în cadrul acestei serii.

Call of Duty: Black Ops 4 vine cu o abordare mult mai tactică a jocului în modurile multiplayer, oferind o largă varietate de arme și opțiuni de... citeste mai mult

azi, 13:54 in IT&C, Vizualizari: 27 , Sursa: Agora in