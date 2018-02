Întrebat dacă Tudorel Toader l-a informat despre raportul privind DNA şi decizia pe care a luat-o în privinţa revocării şefei Direcţiei, Laura Codruţa Kovesi, liderul Senatului a răspuns că nu.

„Nu am avut o discuţie cu domnul Tudorel Toader, nu m-a informat personal. Această declaraţie am văzut-o doar în spaţiul public. În ciuda faptului că discutăm, ne întâlnim, această declaraţie am văzut-o doar în spaţiul public”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

