Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, se distanțează de eșecul referendumului, arătând că ALDE nu s-a implicat și nu și-a asumat acest demers. De asemenea, Tăriceanu susține că eșecul survine ca urmare a lipsei de interes a populației pentru tema supusă referendumului.

”Nu am făcut nicio analiză la nivelul partidului pentru că referendumul nu este asumat de ALDE, nu s-a implicat ALDE. După cum știți, am cerut simpatizanților să voteze conform propriei conștiințe. Ceea ce am văzut în spațiul public este ceva ce nu-mi place și Această logică de confruntare permanentă în societate și în politică, mai ales la astea noi apărute cum sunt USR și partidul domnului... citeste mai mult

azi, 00:53 in Politica, Vizualizari: 74 , Sursa: Replica in