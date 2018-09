“Nu este luata o decizie definitiva, dintr-un motiv foarte simplu: alegerile sunt la mai bine de un an de zile de aici inainte si cred ca este util sa ne concentram pe probleme care tin de agenda ceateanului.

Vreau sa fac o subliniere: sigur ca si pe mine si pe colegii din coalitie ne preocupa, observam sondajele , rezultatele, ca in Romania marea majoritate a populatiei afirma ca tara merge intr-o directie gresita. Una din explicatii este si cea legata de agenda publica, care a fost acaparata in ultimul an de reforma legata de legile justitiei , de codul penal si in acest... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Vremea Noua in