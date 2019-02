Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat sâmbătă, întrebat referitor la posibilitatea depunerii unei plângeri penale împotriva preşedintelui Klaus Iohannis, că a auzit "tot felul de zvonuri" şi nu doreşte ca dezbaterea politică să fie coborâtă "la un nivel foarte jos".

"Am auzit tot felul de zvonuri la care nu am niciun fel de dorinţă de a răspunde, pentru ca să nu coborâm dezbaterea politică la un nivel foarte jos. Am luat notă de comunicarea făcută de preşedinte, de răspunsul, în speţă, de refuzul domniei sale şi acest lucru... citeste mai mult

