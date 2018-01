Redăm, în continuare, mesajul integral al lui Tăriceanu: "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi. Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga in aceasta lupta pentru viata, poate cea mai importanta, in pofida faptului ca era o fire optimista. A studiat matematica dar s-a dedicat jurnalismului si comunicarii dupa 1990. A lucrat la cotidianul Adevarul, iar ulterior a fost consilierul pe comunicare al fostului presedinte al Senatului Nicolae... citeste mai mult

