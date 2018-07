În Partidul Național Liberal este o frământare foarte serioasă din perspectiva prezidențialelor.

Bătălia care se dă în momentul de față este pentru a încerca o tensionare a relației dintre Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, o eventuală curtare a președintelui ALDE și al Senatului României pentru un aranjament care din toamnă să ducă la căderea Guvernului și la refacerea unei majorități.

„Las deoparte faptul ca am fost plecat in concediu cu familia in ultimele zile. Astfel de negocieri nu aveau cum si nu vor avea loc dintr-un motiv foarte simplu. Coalitia dintre ALDE si PSD este solida si are la baza cateva principii care ne si asigura o sustinere populara... citeste mai mult