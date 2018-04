Călin Popescu Tăriceanu a negat zvonurile conform cărora ar fi existat sau ar exista tensiuni în Coaliție. Liderul ALDE și al Senatului a vorbit la Antena 3 și despre relația cu Liviu Dragnea.

"De 1 an şi aproximativ 4 luni Coaliţia a trecut prin momente delicate: cele două schimbări de premier şi plus alte încercări de a produce între noi tensiuni care nu au reuşit. Fiecare ne-am asumat o responsabilitate faţă de electorat şi am înţeles asta, avem şi experienţa USL, şi o spun cu mare regret. (...) Avem toate... citeste mai mult