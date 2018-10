.

"Am vorbit aseară cu domnul Dragnea. Mi-a spus că luni urmează să aibă o şedinţă în care vor discuta aceste chestiuni. Nu sunt de resortul nostru. Sunt chestiuni care nu ne aparţin", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, marţi seară la Digi 24.

Întrebat cum vede această remaniere iminentă în Guvern şi ce are de spus despre acest subiect, Tăriceanu a răspuns: "Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei. Am abordat cu două, trei săptămâni în urmă de principiu această problemă.... citeste mai mult