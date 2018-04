Învingând pe Bayern la Munchen cu 2 - 1 Fundasul brazilian Marcelo (min.44) si Marco Asensio (min.57) au marcat golurile madrilenilor, după ce campioana din Bundesliga a condus prin golul lui Joshua Kimmich, in minutul 28.

Mansa retur e programata marti, 1 mai, pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid.

Bayern Munchen, o echipă prea puternică pentru propriul campionat, nu reușește să-și confirme valoarea în Ligă și pierde din nou pe teren propriu in fata lui Real Madrid, cu acelasi scor cu care a fost invinsa si sezonul trecut, in sferturi.

Fara Vidal, accidentat, si cu Robben și Boateng inlocuiți dupa cateva minute, tot din cauza unor... citeste mai mult

azi, 11:37 in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Amosnews in