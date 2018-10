Naţionala sub 21 de ani a României e la 90 de minute distanţă de calificarea la Euro 2019, primul turneu final după 20 de ani. Performanţa nu avea cum să fie trecută cu vederea de FRF, care are de gând să-i răsplătească pe jucători şi staff-ul tricolorilor cu o sumă consistentă.

Federaţia le-a promis 200.000 de euro pentru calificarea la turneul final! Suma va fi împărţităt de staff şi jucătorii care duc Romania la primul Euro U21 după 20 de ani, susţine Pro TV. Euro 2019 e găzduit de Italia şi San Marino.

De un punct mai are nevoie România pentru a obţine matematic biletele pentru turneul final.

Clasamentul grupei 8 in preliminariile UEFA Euro 2019:

