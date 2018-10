VCM LPS Piatra Neamţ – Ştiinţa Explorări Baia Mare 0-3 (-17, -27, -21)

Ştiinţa Explorări a cîştigat partida (eliminatorie) jucată miercuri în faza I (optimi de finală) a Cupei României şi s-a calificat în Final Four, deoarece adversarul din faza II-a, Tricolorul LMV Ploieşti, s-a retras din campionat.

Marius Botea (antrenor principal Ştiinţa Explorări): „Am jucat foarte bine în primul set, după care am comis multe greşeli şi ne-am complicat puţin situaţia. În setul secund am fost conduşi chiar şi la diferenţă de şase puncte, dar pînă la urmă am reuşit să ne impunem. În setul trei ne-am revenit şi l-am... citeste mai mult

