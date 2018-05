Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, după ce a învins-o pe Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-4, 2-6, 6-4. Cîrstea (28 de ani, 35 WTA) a trecut de Siniakova (21 de ani, 51 WTA) după două ore şi trei minute, aceasta fiind a doua victorie în tot atâtea meciuri directe. În 2017, la Eastbourne, Sorana s-a impus cu 6-3, 6-2, în primul tur.

„Un meci cu câteva urcuşuri şi coborâşuri. Am început bine, 6-4, apoi am coborât puţin nivelul. Mi-a servit bine şi imediat cum a reuşit break-ul, ăla a fost setul. În decisiv, am jucat bine până la 5-1; apoi am făcut un pas în spate,...