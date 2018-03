Calendarul furtunilor magnetice pentru luna martie

Furtuni magnetice de slaba intensitate vor acoperi Terra in zilele de 18, 22 si 26 martie. Este posibila o magnitosfera mai tensionata in 15,16, 17 si 12 martie, prognozeaza astronomii.



Fenomenul din 19 martie va fi a treia de la inceputul anului. Furtunile anterioare s-au inregistrat in 19 februarie si 15 ianuarie.

Se precizeaza ca furtunile magnetice, clasificate dupa o scara cu cinci nivele de intensitate, pot conduce la slabe fluctuatii in sistemele energetice.

De asemenea, ele pot influenta, intr-o oarecare masura, sistemele de ghidare ale aparatelor spatiale. In plus, ele conduc la aparitia... citeste mai mult