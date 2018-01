Calendarul furtunilor magnetice pentru luna februarie

Luna februarie va fi "bogata" in furtuni magnetice. Vor fi, potrivit specialistilor, cel putin patru asemenea fenomene de o intensitate peste nivelul obisnuit.



Prima dintre ele se va produce in data de 5 a perioadei de referinta, zi in care persoanele meteodependente vor acuza o inrautatire a starii generale, cu puternice oscilatii ale tensiunii arteriale, probleme cu inima si vasele sanguine. Sunt posibile si alte simptome.

Doua zile mai tarziu, in 7 februarie, va avea loc alta furtuna magnetica, dar de intensitate medie. Pentru majoritatea locuitorilor Terrei va fi o zi normala, dar varstnicii, in... citeste mai mult