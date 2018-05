Patru echipe din Romania vor reprezenta tara noastra in editia viitoare a cupelor europene. Noua campioana CFR Cluj va fi singura reprezentanta in Liga Campionilor. Formatia din Gruia va intra in competitie in turul 2 preliminar al competitiei. FCSB, echipa care a incheiat sezonul intern pe locul secund pentru al treilea an consecutiv, va juca in turul 2 preliminar al Europa League. CSU Craiova, locul trei in campionat, are doua variante: va juca in turul 3 preliminar al Europa League in eventualitatea castigarii Cupei Romaniei sau in primul tur preliminar, daca Hermannstadt castiga Cupa Romaniei. Cum sibienii nici macar nu au depus dosarul de licentiere... citeste mai mult