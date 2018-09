Calendarul activitatilor din luna septembrie ce se desfasoara sub egida Centenarului, in judetul Calarasi

Grupul de intocmire si monitorizare a Calendarului activitatilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit in mod voluntar la nivelul judetului Calarasi, aduce la cunostinta calarasenilor activitatile care se desfasoara sub egida Centenarului in luna septembrie.

Astfel, pe data de 7 septembrie, la ora 12.00 are loc o expozitie de plastica mica - ceramica sculpturala - Silviu Ioan SOARE, curator Ana Amelia DINCA, organizata de Muzeul Municipal Calarasi.

Pentru 15 septembrie este planificata actiunea - Zilele Europene ale... citeste mai mult