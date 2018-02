Pe data de 5 februarie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Aceasta s-a născut în cetatea Panormos, din insula Sicilia Știm și că ea a fost frumoasă și bogată.

A fost ceruta in casatorie de dregatorul Cvintian, insa, a refuzat pentru ca a ales sa traiasca pentru Hristos. Este incredintata unei femei necredincioase, Afrodisia, cu scopul ca aceasta sa o faca sa lepede credinta in Hristos. Avand in vedere ca nu a dat curs cererii in casatorie si ca nu a renuntat la renuntat la credinta in... citeste mai mult