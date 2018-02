Pe data de 3 februarie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului și Dreptului Simeon și a Sfintei Proorocițe Ana. Sfântul SImeon vestește Fecioarei Maria răstignirea lui Iisus.

Vechiul Testament a fost tradus din limba ebraică în limba greacă, de către 70 de înțelepți, din porunca lui Ptolomeu, regale Egiptului. Potrivit traditiei, printre acestia s-a numarat si Sfantul si Dreptul Simeon. In momentul in care a ajuns la textul din Isaia 7,14: "Iata fecioara va lua in pantece si va naste fiu“, a inlocuit cuvantul "fecioara" cu "femeie", gandind ca nu este posibil ca o fecioara sa nasca. Pentru... citeste mai mult