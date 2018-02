Pe data de 20 februarie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Leon, episcopul Cataniei. Acesta est cunoscut pentru lupta sa cu vrăjitorul Eliodor, intrând alături de el în foc.

Sfantul Leon a trait in timpul imparatului Heraclie (641-668). Acest sfânt se trăgea din Ravena, fiind fiu de părinţi de neam ales şi binecredincioşi.

Acesta se ingrijea neincetat de saraci si bolnavi. La un moment dat si-a facut aparitia in Catania, vrajitorul Eliodor. Acest vrajitor insela poporul cu diferite inchipuiri. Va fi prezent si la o Liturghie, unde va face diverse vraji.

In urma acestui fapt, Sfantul Leon il va lega... citeste mai mult