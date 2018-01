Pe data de 1 februarie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Mucenic Trifon. Acest sfânt era cunoscut în popor drept cel care păzește livezile de omizi și de lăcuste.

În vechime, viticultorii si pomicultorii tineau post in aceasta zi si chemau preotul sa le stropeasca cu agheazma livezile si via.

Sfantul Trifon s-a nascut in satul Lampsac, din provincia Frigia, la sfarsitul secolului al III-lea, regiune care astazi apartine Turciei. Dumnezeu i-a daruit din copilarie darul vindecarii bolnavilor si putere asupra demonilor.

Pe cand avea 17 ani, a scos de sub stapanirea diavolului pe fiica imparatului roman Gordian. Dupa sase zile de post... citeste mai mult