Sfantul Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul, a fost preot la Templul din Ierusalim in timpul imparatului Cezar August. In acea vreme, in Tara Sfanta domnea Irod cel Mare, ucigasul de prunci. Din Scriptura aflam ca in vreme ce slujea la Templul...

Realitatea, 4 Septembrie 2016