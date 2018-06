Pe data de 21 iunie este o sărbătoare importantă în calendar pentru credincioși. Biserica Ortodoxă prăznuiește un mare sfânt, al cărui nume este purtat de o mulțime de români. Este vorba despre Sfantul Cuvios David.

Sfantul Cuvios David s-a nascut in Tesalonic si a trait in secolul al VI lea. Sfantul Cuvios David s-a calugarit de tanar in Manastirea "Sfintilor Mucenici Teodor si Mercurie”. Dupa un timp si-a facut din creanga unui migdal loc de pustnicie. Aici va indura ploile, zapezile, caldura si alte stramtorari... citeste mai mult