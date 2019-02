CALENDAR ORTODOX 22 FEBRUARIE. In timpul imparatilor romani pagani, au fost multe persecutii impotriva celor ce credeau in Hristos. Multi crestini nu au fost ingropati, fiind lasati prada fiarelor si pasarilor. Alti martiri erau luati in taina de credinciosii ramasi in viata si inmormantati cu cinste in locuri ascunse, prin case sau prin gradini. In acest fel si in partile Evgheniei, mai multe moaste de mucenici, au stat acolo vreme indelungata, nestiute de nimeni, pana in timpul arhiepiscopului Toma al Constantinopolului (sec.... citeste mai mult

acum 19 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in