Calendar ortodox 2018. Patriarhia Română a anunţat care sunt zilele din anul 2018 când nu se fac nunţi şi botezuri în biserici, conform sărbătorilor religioase de peste an.

Vrei să îţi planifici nunta pentru 2018? Află din acest articol când nu se fac nunţi în acest an:

In toate zilele de post si posturile de peste an;

In ajunul si zilele Praznicelor Imparatesti:

1 – 2 februarie;

16 -17 si 26 – 28 mai;

15 august;

13 – 14 septembrie.

De luni dupa lasatului secului de carne pentru Postul Sfintelor Pasti pana la Duminica Tomei (12 februarie – 15... citeste mai mult

