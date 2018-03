Calendar ortodox 20 martie Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII lea, crezand ca manastirea adaposteste multe bogatii. Pentru ca nu au gasit bunuri materiale, acestia au decis sa ii treaca prin ascutisul sabiei pe vietuitorii de acolo.

Monahii, sfatuiti de Staretul Toma, au zis: "Noi din lume am fugit in aceasta pustie pentru dragostea lui Hristos, si prearusinos lucru ar fi sa fugim din pustie de frica oamenilor. De ar fi sa fim cu totii junghiati aici, junghiati vom fi pentru dragostea noastra pentru Hristos pentru Care am si venit sa locuim aici." Astfel, pe unii... citeste mai mult

