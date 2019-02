CALENDAR ORTODOX 19 FEBRUARIE. Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia au trait in vremea imparatului Nero. Sfantul Arhip a fost episcop in cetatea Colose, din Frigia. Sfantul Filimon a fost convertit la crestinism de Sfantul Apostol Pavel, si in casa lui se adunau crestinii pentru a participa la rugaciunea comuna. Sfanta Apfia, sotia lui Filimon, randuia biserica din casa ei.

CALENDAR ORTODOX 19 FEBRUARIE.Cand paganii din Colose au serbat-o pe zeita Artemida, Arhip, Filimon si Apfia au fost prinsi in biserica de pagani, si au fost dusi inaintea ighemonului Artocles. Arhip refuza sa jertfeasca idolilor, fapt pentru... citeste mai mult

acum 42 min. in Actualitate, Vizualizari: 13 , Sursa: Antena 3 in