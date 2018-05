Sărbătoare 13 mai 2018. Sfanta Glicheria a trait in secolul al II-lea, in timpul imparatului Antonin si a guvernatorului Savin. Sfanta Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. Dupa moartea tatalui s-a stabilit in cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusa sa aduca jertfe inaintea idolului lui Zeus. Refuza si la rugaciunile ei un fulger a lovit statuia lui Zeus si a sfaramat-o. Prefectul a poruncit sa fie batuta si aruncata in temnita. Dorea ca Glicheria sa moara prin infometare. Insa,... citeste mai mult

acum 42 min. in Actualitate, Vizualizari: 20 , Sursa: Antena 3 in