CALENDAR ORTODOX 11 MARTIE. Sfantul Sofronie s-a nascut la Damasc, in Siria de astazi, in jurul anului 550. In anul 570, calatorind prin Palestina pentru a se inchina la Locurile Sfinte, intra in Manastirea Sfantului Teodosie cel Mare, situata in apropierea Ierusalimului, ca ucenic al monahului Ioan Moshu. Impreuna cu invatatorul sau, va ajunge pe la toate manastirile si nevoitorii din Egipt. Cei doi sfinti devin aparatori ai credintei ortodoxe impotriva unei noi erezii ce incepuse a tulbura viata Bisericii - monotelismul (celor ce sustineau ca in Hristos exista o singura lucrare).

