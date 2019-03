CALENDAR ORTODOX 10 MARTIE. Sfantul Mucenic Codrat a fost nascut in munti, din cauza persecutiilor impotriva crestinilor din secolul al III lea. Dupa nasterea acestuia, mama sa Rufina, o femeie binecredincioasa, a trecut la cele vesnice. Codrat a fost hranit in chip minunat: un nor ii picura roua in gura. Dupa cum Dumnezeu i-a hranit pe israeliti cu mana in pustie, nici pe Codrat nu l-a lasat sa piara de foame in salbaticie. A fost hranit in acest mod, pana ce singur a putut a se hrani cu verdeturile pustiei.

