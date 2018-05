Vineri 1 iunie, în calendarul creștin-ortodox este prăznuit Sfantul Iustin Martirul și Filosoful.

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus Aurelius (161-180).

Parintii sai erau greci pagani. Devine crestin dupa ce-l intalneste pe un batran pe malul marii, care ii vorbeste de Hristos. In urma acestei discutii marturiseste: „Iar mie mi s-a aprins deodata un foc in suflet si m-a cuprins o mare dragoste de profeti, ca si de barbatii aceia care au fost prietenii lui Hristos.

Si, gandindu-ma la cuvintele lui, gaseam ca aceasta este singura... citeste mai mult