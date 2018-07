Potrivit calendarului de desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, cei 844 de candidaţi înscrişi vor susţine proba scrisă pe 18 iulie, urmând ca primele rezultate să fie afişate pe 24 iulie.

Contestaţiile vor putea fi depuse în perioada 24-25 iulie, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 27 iulie.

Conform metodologiei, stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal... citeste mai mult

