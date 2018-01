Nu cunoastem cu exactitate data nasterii Sfantului Ignatie Teoforul, insa, cunoastem data trecerii sale la cele vesnice: 20 decembrie, anul 107 d. Hr. Impreuna cu Policarp al Smirnei au fost ucenici ai Sfantului Ioan Evanghelistul. Se crede ca a fost hirotonit episcop de Sfantul Apostol Petru. Numele "Teoforul” inseamna "purtator de Dumnezeu“. Potrivit traditiei ar fi fost copilul pe care Hristos l-a luat in brate pentru a-l arata ucenicilor Sai ca model de smerenie (Matei 18, 2-4).

A suferit moarte martirica la Roma, in timpul domniei imparatului Traian (98-117). A fost arestat, impreuna cu alti crestini, in timpul persecutiei din Antiohia si... citeste mai mult