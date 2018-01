Biserica Ortodoxă Română îi celebrează astăzi pe sfântul Clement de Ancira și pe Sfântul Paulin de Nolla Mareste

Sfantul Clement de Ancira

Sfantul Clement de Ancira a vietuit in Galitia, in localitatea de la care si-a luat si numele - Ancira, in vremea stapaniei imparatului Valerian (253-259). Sfantul s-a nascut intr-o familie de rand, iar Sofia, mama lui, fiind o crestina cuvioasa, a fost si cea care l-a invatat pe copil cele despre credinta crestina. Tatal necredincios a murit inca de pe cand copilul era foarte mic.

Maica lui Clement murind cu moarte fireasca si fiind... citeste mai mult

