Marţi, 15 mai, creştinii prăznuiesc pe Sfântul Pahomie cel Mare şi Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei.

Exită mai multe superstiţii şi tradiţii legate de această mare sărbătoare, pe care creştinii le îndeplinesc an de an. Aşadar, una dintre aceste superstiţii ţine de spălatul pe cap. Se spune că dacă faci baie pe cap în această zi, părul tău îşi va pierde strălucirea şi nimeni nu ţi-l va mai lăuda. Pe de altă parte, este bine ca oamenii să nu exagereze cu treaba pentru că riscă să aibă probleme de sănătate.

De obicei, dacă ar fi picat într-o zi de luni, miercuri sau joi, s-ar fi ţinut post, dar pentru că în acest an a a picat într-o zi de... citeste mai mult