Astăzi creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului și pe Sfantul Evanghelist Marcu Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului s-a nascut in anul 1692 in localitatea Poltava din Ucraina. Vine in Tara Romaneasca,...

Antena 3, 25 Aprilie 2017