Sfanta imparateasa Teodora este cinstita pe 11 februarie. Imparateasa Teodora, alaturi de imparateasa Irina, sunt cele care au stabilit in urma sinoadelor cinstirea sfintelor icoane.

Imparateasa Teodora s-a nascut in jurul anilor 810-815 in orasul Elissa din Paflagonia (o regiune din nordul Asiei Mici), din parinti crestini. Teodora a mai avut doi frati si trei surori.

Este aleasa sotie de imparatul Teofil (829-842) datorita raspunsului primit in urma darului facut de acesta.

Amintim ca imparatul daruise un mar fiecarei din cele sapte fete alese de trimisii lui spre casatoria sa. Chemate la palat a doua zi si intrebate ce au facut cu... citeste mai mult