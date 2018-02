Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului. Sfantul Partenie s-a nascut in Melitopole si a trait in secolul al IV lea. Fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, este inzestrat de Dumnezeu cu darul de a alunga demonii si a vindeca pe om de orice boala. Este hirotonit preot de Preasfintitul Filip, episcopul Melitopoliei si episcop al Lampsacului, de Ahile mitropolitul Cizicului.

L-a intampinat in drum un om pe care-l lovise in obraz un taur cu cornul, incat i-a scos ochiul, pe care il tinea cu mana lui tremuranda. Sfantul, luandu-l cu mana l-a pus la locul lui si cu apa spalandu-l, in trei zile l-a tamaduit desavarsit.

