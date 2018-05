Astăzi

• Răpirea din Serai. Este povestea de iubire dintre Konstanze și Belmonte, un tânăr care luptă pentru a-și salva iubita din palatul lui Selim Pașa, în care era închisă. Încă o dată aflăm că iubirea are puterea de a impresiona și a aduce iertarea. Acțiunea are loc în Turcia, pe muzica scrisă de W.A. Mozart. Locaţie: Opera Comică pentru Copii.

• Contact - by Cornel Lazia. Între solid și delicat. Efemer și etern. Natural și Construit. Concretul siluetelor clădirilor alăturat cerului cu norii săi pe cât de... citeste mai mult