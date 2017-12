Iniţial, am vrut să nu mai scriu despre moartea regelui Mihai. Am renunţat la decizia iniţială din două motive. Am fost profund mişcat de ceremonia funerară. S-a întâmplat în văzul ţării. Nu puteam lăsa în uitare atitudinea liber consimţită a cetăţenilor. Zeci de mii de români au ţinut să fie prezenţi la acest doliu naţional. Acum au înţeles mai bine ce li s-a întâmplat în ultimele şapte decenii. Mi-am dat seama că suntem conectaţi la evenimente cruciale mai mult decât se pare. Am văzut mulţi tineri, care nu prea au învăţat la şcoală despre Regele Mihai. Cum nu am învăţat nici noi.

