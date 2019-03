Marşul pentru Viaţă va avea loc în acest an în 23 martie, sub mottoul „Unic din prima secundă”, în aproximativ 500 de oraşe şi localităţi din România şi Republica Moldova. Potrivit Elizei Cloţea, preşedintele Asociaţiei Studenţi pentru viaţă, prin tema de anul acesta se doreşte o preţuire a darului vieţii la justa lui valoare. „Fiecare copil, de dinainte de a fi născut, se distinge de orice alt om de pe planetă, are ADN propriu şi caracteristici fizice şi psihice unice. Mai mult decât atât, el este un suflet unic, creat de Dumnezeu şi cu o menire foarte specifică în... citeste mai mult