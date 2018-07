Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, că guvernul social-democrat a acordat o majorare mai redusă a pensiilor faţă de cea la care persoanele în vârstă aveau dreptul, conform Legii pensiilor care prevede că pensiiile se indexează la începutul fiecărui an cu 50% din creşterea salariului mediu brut, plus se compensează rata inflaţiei.

„Acum în luna iulie, când Guvernul se bate cu cărămida în piept că a mărit pensiile românilor, de fapt în cursul acestui an PSD şi partenerii săi de la guvernare au tăiat pensiile românilor (...) PSD a refuzat să aplice legea prin legea bugetului de stat şi a amânat creşterea pensiilor pentru...

