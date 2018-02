Timbrul de mediu va fi înlocuit cu o nouă taxă auto până în aprilie 2018, iar valoare maximă ar urma să fie de maxim 200 de euro pe an pentru maşinile poluante.

Potrivit unor informaţii, noua taxă auto se va achita anual, iar valoare ei va fi cuprinsă între 50 şi 200 de euro pe an, în funcţie de norma de poluare a fiecarei maşini în parte.

Formula de calcul a noii taxe auto va fi capacitatea cilindrică, norma de poluare a fiecărei mașini și emisiile de CO2. „Exemplu: maşinile cu normă de poluare Euro 1 sau Non Euro vor plăti o taxă anuală mare, estimată la 200 euro/an. Maşinile cu normă de poluare Euro 5 şi Euro 6 vor achita în jur de... citeste mai mult

ieri, 21:02 in Social, Vizualizari: 48 , Sursa: A1 in