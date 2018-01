Peste un milion de români vor primi începând de la 1 ianuarie 450 de lei în plus lunar la salariu.

De la începutul acestui an intră în vigoare decizia Guvernului de a majora salriu minim pe econimie de la 1450 la 1900 de lei, scrie antena3.ro.

În timp ce patronii fac calcule, Guvernul a găsit un loc de unde să ia banii, tot de la angajați, așa cum s-a văzut în bugetul aprobat pentru acest an.

citeste mai mult