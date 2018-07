Veniturile pensionarilor vor creşte de cel puţin două ori din 2021, totul după aplicarea noilor formule de calcul ce vor fi introduse prin noua lege a pensiilor.

Un bărbat‎ care are o vechime în muncă de 35 ani şi care în acest moment are un punctaj mediu anual de 1,8 şi o pensie pe care o încasează în 2018 în valoare de 1.980 lei/lună, în 2021 pensia acestuia va fi de 4.652,5 lei‎/lună.

Şi în cazul unul bărbat care are un punctaj mediu anual de 2,6 şi care acum are o pensie de 2.774 lei‎/lună, după aplicarea noii formule de calcul va avea în... citeste mai mult

