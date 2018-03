La 20 noiembrie 1978, Antoninei Ghinzburg (Macarova) judecătorii i-au dat sentinţa:împuşcarea. Antonina asculta în linişte vorbele judecătorului, în accelaşi timp neînţelegînd de ce sentinţa e atît de dură:“A fost război...Iar acum am probleme cu ochii, am nevoie de operaţie, chiar nu o să mă îndreptăţească?”

Atîta timp cît a mers ancheta, Antonina nu s-a contrazis, vina şi-a recunoscut-o de la început, dar nu a înțeles amploarea faptelor sale. Cît a colaborat cu armata germană, ar fi omorît circa 1500 de oameni. Cererea de iertare și revizuirea dosarului au fost respinse, după un an de la... citeste mai mult