Călătoria cu metroul din Istanbul poate fi plătită cu plastic.

Proiectul inedit de reciclare este destinat îmbunătățirii relațiilor dintre oameni și mediu.

Mediul înconjurător are tot mai mare nevoie de oameni responsabili care să înțeleagă că nu pot utiliza resursele în mod nelimitat.

Vezi în materialul video de mai jos cum se face accesul în stație!

România produce 5,8 milioane de tone de deşeuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor.

Din totalul de deşeuri, 56% este materie organică, 9,9%