Calaretul fara cal / Un tanar a ramas fara calul pe care il calarea dupa ce politistii au constat ca era furat

Marti, politistii din cadrul Politiei Orasului Faurei i-au depistat si identificat pe DJ 203, pe doi tineri, cu varsta de 17 si 20 de ani, ambii din comuna Ulmu, care se deplasau calare pe doua cabaline.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca unul dintre cai ar fi fost sustras in ziua de 04 iunie, de pe raza judetului Buzau.

Cele doua persoane au fost predate politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, impreuna cu bunurile gasile asupra lor si cei doi cai.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

