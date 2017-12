Cainii speriati de artificii nu trebuie ignorati, sfatuiesc expertii in comportamentul animalelor Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sfatul promovat in ultimii ani potrivit caruia animalelor nu trebuie sa li se acorde o atentie deosebita cand sunt stresate a fost gresit, informeaza The Telegraph.

