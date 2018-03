„Întâlnim o echipă care pleacă drept favorită la acest meci. Noi am făcut un joc bun contra Mediaşului, dar mai avem multe lucruri de arătat, de demonstrat. Am văzut meciul lor de cupă, s-a jucat mult fizic, nu s-au respectat multe detalii tactice. Trebuie să facem abstracţie de condiţiile de acolo, trebuie să ne ridicăm la un nivel bun. Jucătorii trebuie să se obişnuiască cu faptul că jucăm în play-out, aici am ajuns, şi dacă nu vor înţelege vom avea probleme. Uşor-uşor cred că am reuşit să le aduc starea de bucurie de a se antrena şi bucuria golului la meci. Sper să o ţină pentru că Dinamo... citeste mai mult

